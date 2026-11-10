من هو سفير طهران الجديد في بغداد؟

ونقلت الحرة عن المصدر قوله، أن "ترشيح العميد مسكريان، وصل إلى الجانب العراقي، من دون أن يحدد موعدا لتسلّم مهامه في ".ويتولى مسكريان حاليا وفقا للمصدر مسؤولية التنسيق الأمني المشترك بين وبغداد وأربيل، وكان يشغل سابقا منصب مسؤول التنسيق الأمني بين وإقليم .ويشغل مسكريان منصب قائد “مقر رمضان” التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن بين مهامه التنسيق مع الفصائل المسلحة.ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من وزارتي الخارجية العراقية أو الإيرانية بشأن الترشيح.ويأتي ترشيح الجديد بعد أكثر من أربع سنوات على تولي آل صادق منصبه في بغداد، من دون إعلان رسمي عن انتهاء مهامه أو أسباب استبداله.