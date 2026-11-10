العراق يتضامن مع تركيا بعد حادث "ولاية وان"

وذكر بيان لمكتبه، "يتقدم رئيس علي فالح إلى الجمهورية التركية حكومة وشعبا، بخالص تعازيه إثر حادث السير الذي وقع بولاية وان شرقي ، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".واضاف البيان "بهذه المناسبة، يعبر سيادته عن تضامن الكامل مع ذوي ضحايا هذا الحادث الأليم، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".