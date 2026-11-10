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المالكي: العراق يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيه
سياسة
2026-11-10 | 04:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
285 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم الثلاثاء، ان
العراق
يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيه.
وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، استقبل بمكتبه اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى
العراق
أنيل
بورا إينان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأكد الجانبان "أهمية تعزيز العلاقات العراقية التركية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في قطاعات الاستثمار والطاقة والاتصالات والنقل، ومشروع
طريق التنمية
، فضلاً عن بحث فرص مشاركة الشركات التركية في المشاريع التنموية داخل العراق".
وشدد
المالكي
على "أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به
تركيا
في دعم استقرار المنطقة، والمساهمة في معالجة أزماتها"، مشيراً إلى أن "العراق يتطلع إلى دور تركي أوسع في القضايا الإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وبالتنسيق مع
الدول العربية
والإسلامية".
وفي الشأن الأمني، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون "موقف العراق الثابت الرافض لوجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيه، وفي مقدمتها حزب
العمال الكردستاني
"، مشدداً على أن "حماية سيادة العراق وأمنه تمثل أولوية وطنية".
من جانبه، أعرب السفير التركي عن "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الأمنية"، مبدياً "رغبة الشركات التركية في توسيع نشاطها ومساهمتها في المشاريع الاستراتيجية والتنموية في العراق".
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