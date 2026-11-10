المالكي: العراق يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيه

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون ، استقبل بمكتبه اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى بورا إينان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".وأكد الجانبان "أهمية تعزيز العلاقات العراقية التركية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ولا سيما في قطاعات الاستثمار والطاقة والاتصالات والنقل، ومشروع ، فضلاً عن بحث فرص مشاركة الشركات التركية في المشاريع التنموية داخل العراق".وشدد على "أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به في دعم استقرار المنطقة، والمساهمة في معالجة أزماتها"، مشيراً إلى أن "العراق يتطلع إلى دور تركي أوسع في القضايا الإقليمية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وبالتنسيق مع والإسلامية".وفي الشأن الأمني، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون "موقف العراق الثابت الرافض لوجود أي تنظيمات إرهابية على أراضيه، وفي مقدمتها حزب "، مشدداً على أن "حماية سيادة العراق وأمنه تمثل أولوية وطنية".من جانبه، أعرب السفير التركي عن "حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والاستثماري، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الأمنية"، مبدياً "رغبة الشركات التركية في توسيع نشاطها ومساهمتها في المشاريع الاستراتيجية والتنموية في العراق".