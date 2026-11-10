الخارجية تبحث استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر أممي لدعم ضحايا الإرهاب في بغداد

وذكر بيان للوزارة، أن وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش ، ترأس الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للمؤتمر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية.وأضاف أن الاجتماع استعرض مستجدات عمل اللجان الفرعية المختصة بالبروتوكول والأمن والإعلام والاتصال والبرنامج، فضلاً عن تقييم مستوى تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحديد المتطلبات اللازمة لاستكمال التحضيرات ضمن التوقيتات المحددة.وأكد سعيد أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع استكمال المتطلبات التنظيمية واللوجستية والفنية، بما يضمن إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في تعزيز للضحايا وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم وتطوير آليات لإنصافهم.وأشار البيان إلى الدور الذي يضطلع به ، بالشراكة مع إسبانيا، في الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في تنسيق المبادرات الدولية الرامية إلى دعم الضحايا وإبراز قضاياهم.