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الخارجية تبحث استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر أممي لدعم ضحايا الإرهاب في بغداد
سياسة
2026-11-10 | 10:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
بحثت
وزارة الخارجية
، الثلاثاء، استكمال التحضيرات الخاصة بتنظيم
مؤتمر الأمم المتحدة
لتعزيز
الدعم الدولي
لضحايا الإرهاب، المقرر عقده في
بغداد
.
وذكر بيان للوزارة، أن وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش
خالد سعيد
، ترأس الاجتماع السادس للجنة التحضيرية للمؤتمر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض مستجدات عمل اللجان الفرعية المختصة بالبروتوكول والأمن والإعلام والاتصال والبرنامج، فضلاً عن تقييم مستوى تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحديد المتطلبات اللازمة لاستكمال التحضيرات ضمن التوقيتات المحددة.
وأكد سعيد أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع استكمال المتطلبات التنظيمية واللوجستية والفنية، بما يضمن إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في تعزيز
الدعم الدولي
للضحايا وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم وتطوير آليات
التعاون الدولي
لإنصافهم.
وأشار البيان إلى الدور الذي يضطلع به
العراق
، بالشراكة مع إسبانيا، في الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في تنسيق المبادرات الدولية الرامية إلى دعم الضحايا وإبراز قضاياهم.
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