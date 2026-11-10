وزير الخارجية يكشف كواليس زيارة الزيدي الى ايران

وقال حسين، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "العلاقات الثنائية بين والعراق علاقات قوية، وكانت هناك رغبة في المشاركة بهذا الحدث الفرنسي العالمي"، مبيناً أن "الموضوع الذي طرح في النقاشية يتعلق بمضيق هرمز والتغيرات والتأثيرات الناجمة عنه على مصادر الطاقة والمعادن، وشهد نقاشاً بهذا الشأن، كما ستعقد بعد الظهر قمة عالمية سنشارك فيها".وبشأن دور في تهدئة الصراع في المنطقة، أوضح حسين أن "زيارة إلى كانت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والأمريكي، وهناك محاولات أخرى أيضاً، ونحن من دعاة السلم والتهدئة ولسنا من دعاة الحرب".وتابع أن "للعراق مصلحة ذاتية في هذه المسألة، إذ إن غلق أثر سلباً على الوضع المالي والاقتصادي العراقي، فضلاً عن وجود ضحايا للحرب واتساع رقعتها، وأصبحت خطرة في الواقع، لأن الحرب وساحتها شملت العراق والدول الخليجية".وأشار إلى أن "استمرار هذه الحالة سيؤثر سلباً على أسعار الطاقة في العالم، بما فيها النفط والمعادن"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع كان جزءاً من النقاش خلال الحلقة النقاشية".وأكد حسين أن "زيارة رئيس الوزراء وتواصله المستمر مع الجانب الأمريكي يمثلان دوراً مهماً، لأن لدينا علاقات قوية مع الجارة ، وكذلك علاقات ممتازة مع ، ولهذا يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور، إلا أن هناك دولاً أخرى تؤدي هذا الدور أيضاً".