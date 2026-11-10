وزير الخارجية العراقي يتحدث من باريس عن بدائل استمرارية صادرات النفط

وقالت في بيان، "شارك وزير الخارجية ، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة التاسعة من ، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وعدد من المسؤولين والشخصيات الدولية".

وأضاف البيان "حضر الوزير ورشة نقاشية بعنوان «تداعيات إغلاق وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية»، تناولت تأثيرات إغلاق المضيق على إمدادات النفط والغاز والمعادن الحيوية، إذ استعرض في مداخلته التحديات التي تواجه الصادرات النفطية العراقية نتيجة الحرب والعمليات العسكرية في منطقة مضيق هرمز، وانعكاسات ذلك على حركة التجارة وإمدادات ".

وتطرق الوزير وفق البيان إلى "البدائل المتاحة لضمان استمرارية صادرات النفط، وفي مقدمتها تنويع مسارات التصدير وتوسيع شبكات الأنابيب النفطية عبر الدول الأخرى، بما يسهم في تقليل تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة".