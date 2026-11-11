القائد العام يصدر توجيها جديدا بشأن حقل خور مور

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، أنه "تابع رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، مجريات التحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرض له حقل في ، ووجّه باستكمال إجراءات التحقيق وإنجاز التقرير النهائي بالسرعة الممكنة".وتابع، أن " شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء، ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات ويحفظ أمن المنشآت الحيوية وسلامة العاملين فيها".