الأمن والدفاع النيابية: العراق يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والحضور الدولي

وقال في بيان ورد لـ ، انه "نثمن التمثيل السياسي والقضائي والحكومي العراقي المشارك في مؤتمر مبادرة المنعقد في بالعاصمة البريطانية لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والاستراتيجية وفي مقدمتها ترسيخ سلطة القانون وتعزيز اليد الطولى للقضاء في إرساء العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ مذكرات القبض الدولية بالتنسيق مع منظمة (الإنتربول) فضلاً عن ملفات الطاقة والاقتصاد والسيادة الرقمية والحوكمة وحصر السلاح بيد الدولة".وتابع، ان "هذا الحضور يعكس توجه العراق نحو تعزيز انفتاحه على وتوسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية وترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها بما يدعم الاستقرار ويضمن استمرارية النظام السياسي ومؤسساته"،واختتم ان "العراق يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز حضوره في صناعة القرار العالمي".