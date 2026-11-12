برلماني يكشف تلاعبا بمنشأ المنتجات: بضائع مستوردة تباع على أنها صنع في العراق

وقال في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه ، إن "بعض المستثمرين يحصلون على امتيازات حماية المنتج الوطني والإعفاءات الكمركية والضريبية، لكنهم يستوردون بضائع جاهزة من الخارج ويضعون عليها علامة صنع في ".وأضاف أن "هذه الممارسات تمثل احتيالا وهدرا لأموال الدولة بعشرات المليارات، فضلا عن الإضرار بالصناعة الوطنية والمشاريع الإنتاجية الحقيقية".وحمّل الخفاجي الجهات المعنية بالتنمية الصناعية وهيئة "مسؤولية متابعة تلك الممارسات والتحقق من طبيعة الإنتاج داخل المصانع المستفيدة من الامتيازات الحكومية".