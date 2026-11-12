القاضي زيدان يلتقي توني بلير في بريطانيا.. هذا ما بحثاه

وذكر بيان للقضاء ورد لـ ، ان " القاضي التقى البريطاني السابق على هامش الزيارة التي يجريها إلى العاصمة البريطانية ".واضاف ان " استعرض خلال اللقاء الإنجاز المتحقق للقضاء العراقي بعد عام 2003 بتحقق الاستقلال التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الدستور والتطور الحاصل على الساحة العراقية في مختلف المجالات".