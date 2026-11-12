خلال افتتاحه كاتدرائية في بغداد.. الزيدي يؤكد المضي بمحاربة الفساد وحصر السلاح

أكد ، الخميس، المضي في محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، فيما اشار الى أن سيكون أداة وطنية لاستثمار الموارد وتنفيذ المشاريع.

وقال أثناء حفل افتتاح كاتدرائية والأنبا بولا والأنبا انطونيوس، للأقباط الارثوذوكس في العاصمة ، "نفتتح هذا الصرح ليكون مكاناً شاخصاً مضافاً إلى قداسة "، معتبرا أن "هبة التنوع نعمة للعراق وشعبه نحتمي بها من التعنت والتفرقة".

وأضاف "العراقيون أثبتوا أنّ هويتهم الوطنية الجامعة سد منيع أمام الأجندات التي لا تريد لبلدنا الاستقرار"، مردفا "الحكومة ماضية بتجسيد مسؤوليتها الخدمية والاقتصادية والسياسية".



وتابع "ماضون بإصرار في محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة"، مضيفا " يمثل مشروعاً استراتيجياً سيعيد رسم موقع في حركة التجارة والنقل الإقليمي والدولي، وصندوق الأجيال سيكون أداةً وطنية لاستثمار الموارد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع".