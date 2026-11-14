العراق وايطاليا يبحثان تعزيز مجالات التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها، وتعزيز مجالات التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين".وأضاف البيان، انه "شهد اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وأهمية دعم المساعي والجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".