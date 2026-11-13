الكشف عن خفايا معمل نسيج النجف.. إنتاج وهمي ومكائن بأقل من 3 مليارات

وقال في برنامج "علنا" على ، إن "شكاوى عديدة وردت بشأن معمل نسيج التابع لشركة الدوس للصناعات النسيجية، وعند متابعة الموضوع تبين أن المعمل متوقف عن العمل وتغطيه خيوط ".وأضاف أن "صاحب المعمل يدعي إنتاج 40 ألف متر يومياً، في حين أن بيانات استهلاك الكهرباء تشير إلى مبالغ ضئيلة لا تنسجم، بحسب تقديره، مع تشغيل معمل بهذا الحجم، فضلاً عن عدم تسلم كميات الغاز اللازمة لتشغيل الأفران".واعتبر الخفاجي أن "هذه المؤشرات تثير شبهات بشأن استخدام المعمل واجهة للحصول على القروض وامتيازات حماية المنتج الوطني، مطالباً الجهات الرقابية والأمنية بالتحقق من حقيقة نشاطه الإنتاجي".وفي ما يتعلق بملف القرض، كشف الخفاجي عن وثائق قال "إنها تظهر فروقات كبيرة في تقييم مكائن المعمل، ضمن طلب قرض من المصرف الصناعي بقيمة 14 مليار دينار".وأوضح أن "المستثمر تقدم بطلب قرض بقيمة 14 مليار دينار، وقدم تقييماً للمكائن بالمبلغ نفسه، في حين تشير وثائق صادرة عن تجارة في إلى أن قيمتها الحقيقية تبلغ مليوناً و750 ألف دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دينار".وأشار إلى أن "تقرير الكفاءة المالية أشار إلى وجود تضخيم كبير في أسعار المكائن، فضلاً عن عدم تحديد سنة الصنع وبلد المنشأ، الأمر الذي يثير شبهات تتعلق بهدر المال العام ويستوجب المساءلة القانونية".ولفت إلى أن " النجف لاحظ الفروقات في الأسعار وطالب بإعادة التقييم"، مؤكداً استمرار متابعته للملف مع الجهات المعنية.و أكد الخفاجي حصوله على دعم من رئيس لمتابعة القضية، مبيناً أنه "عرض الملف بالكامل عليه، وأن الأخير شجعه على مواصلة التحقيق والمتابعة، وأبدى استعداده لدعم المخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر المعنية".وأضاف أن "الهدف من متابعة الملف هو استرداد ومحاسبة المتلاعبين في حال ثبوت المخالفات".