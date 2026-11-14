تصريح برلماني عن فرض ضرائب ورسوم: على السياسيين ايقاف الإيفادات وشراء السيارات

وقال خلال برنامج "علنا" على ، إن " يمثل الشعب، ولا ينبغي أن يذهب باتجاه فرض أو رسوم تمس المواطن البسيط والمستهلك".وأضاف أن "معالجة العجز المالي يجب أن تبدأ بمكافحة الفساد والحد من الهدر، إلى جانب ضغط النفقات التشغيلية غير الضرورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية".وأشار إلى أن "شراء السيارات والأثاث والإيفادات الحكومية من أبواب الإنفاق التي ينبغي مراجعتها وتقليصها، بدلا من تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة".