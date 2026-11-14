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إعفاء قيادات.. قرارات حكومية تخص ملف تهريب النفط في جرف النصر
سياسة
2026-11-14 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,257 شوهد
قرر
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، مساء السبت، إحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء، كما قرر إعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية بينهم قائد شرطة
بابل
، فيما أكدت اللجنة التحقيقية بشأن تهريب النفط صحة معلومات وكالة الاستخبارات.
وقال
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
صباح النعمان
في بيان، "
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في
محافظة بابل
".
وأضاف "قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".
وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من، قائد شرطة
بابل
، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في
وزارة الداخلية
، ومدير
الأمن الوطني
في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في
وزارة الدفاع
، ومدير مخابرات بابل، وقائد
الحشد الشعبي
في بابل، وآمر
اللواء السادس
لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في
وزارة النفط
".
ووجّه الزيدي كذلك بأن "يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو
الأجهزة الأمنية
والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في
العراق
يمارس فيه التهريب، من
زاخو
للبصرة.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
وكان الزيدي شكل لجنة عليا للتحقيق في معلومات تهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر في محافظة بابل.
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