زيدان يتسلم درع التميز للتدريب القضائي

وذكر بيان للقضاء ورد لـ ، أن " ، القاضي ، تسلم درع للتدريب القضائي من مدير عام القاضي ".وتابع، أن "المعهد القضائي كان قد حصل على المركز الأول بين المعاهد القضائية في ، حيث تسلم مدير عام المعهد القضائي درع التميز اثناء اجتماع المنعقد في الجزائر بدورته 42 بمشاركة 23 معهداً قضائياً عربيا".وأشار الى ان "هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها بدرع التميز للتدريب القضائي حيث فاز في المركز الاول عامي 2021 و 2023".