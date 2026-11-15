حمودي: من المخجل استمرار "طريق الموت" في شمال البصرة رغم الإمكانيات

وقال حمودي في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى الحوار، وتابعتها ، إن "النفط ملك لجميع الشعب العراقي، وأي تجاوز عليه هو تجاوز على مال الشعب، ويجب أن يكون الحرص عليه عاماً ويشمل الجميع، مع عدم خلط الملفات بعضها ببعض".وأضاف أن "من المخجل أن يتظاهر أبناء شمال للمطالبة بإصلاح طريق الموت بعد 20 عاماً، رغم أن كلفة إصلاحه غير عالية وإمكانيات الدولة كبيرة"، متسائلاً: "من يتحمل مسؤولية الضحايا؟".وفي الشأن الخدمي، أعرب حمودي عن شكره للحكومة لمساعيها في التقرب من المواطنين عبر مشروع المليون قطعة أرض، داعياً رجال المال والأعمال إلى المساهمة في بناء المدارس بالمناطق المحرومة.وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، أكد أن "الحشد مؤسسة حكومية مرتبطة برئيس الوزراء"، رافضاً وصفه بـ"المليشيات" من بعض الأطراف العربية، داعياً وسائل الإعلام إلى استذكار شهدائه وإبراز دوره وأهميته.وبشأن الحكومة، أشار حمودي إلى أن الحكومة الحالية جاءت باختيار الإطار التنسيقي، وأن الجميع يتحمل مسؤولية التعاون معها وإنجاح برنامجها، والحرص على الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.وشدد على أن "ما نحتاجه اليوم هو رجال دولة وليس رجال مناصب، ومسؤولون يعززون البناء المؤسسي للدولة، ويجعلون المصلحة العامة غايتهم الأولى والأخيرة".وفي الملف الكردي، أكد حمودي الحرص على إيجاد تفاهمات بينالقوى السياسية في ، مشيراً إلى أهمية أن يعيش الشعب الكردي كبقية العراقيين.ولفت إلى أن الدستور كُتب بما يتناسب مع الوضع العراقي وأزماته وهويته، وحرص على مشاركة الجميع في الحكم، مبيناً أن ما ورد فيه يمثل مبادئ عامة، مع ترك المجال أمام المؤسسة التشريعية لمواكبة التطورات من خلال التشريعات القانونية.وعلى الصعيد الخارجي، أشار حمودي إلى أن "الجمهورية الإسلامية كان لها دور مهم في إسناد بمواجهة تنظيم داعش، وقدمت شهداء في هذا الإطار"، لافتاً إلى وجود زيارات مليونية وتبادل تجاري ودعم في مجال الطاقة بين البلدين.وأضاف أن "موقف العراقيين خلال تشييع السيد الشهيد الخامنئي يمثل تعبيراً عن الوفاء وتجسيداً للفطرة العراقية"، مؤكداً أن الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء يعدّان المشاركة في حصار إيران موقفاً لا ينسجم مع قيم وأخلاقيات الشعب العراقي.PasteCancelوفي الشأن الأميركي، وصف حمودي الانتخابات الأميركية بأنها "صفعة قوية لترامب"، عازياً ذلك إلى سياساته التي قال إنها جعلت أولاً، واستبدلت شعار "أميركا العظيمة" بحروب يعجز عن إنهائها، فضلاً عن إغراق الشعب الأميركي بأزمات اقتصادية.وأشار إلى أن الانتخابات أسفرت عن دخول 97 مسلماً إلى المؤسسات التشريعية والمستويات الإدارية المختلفة في ، بينهم 8 أعضاء في مجلس ، بحسب تعبيره.وتابع أن "كل من وقف مع انتهى، سواء في الداخل الأميركي أو خارجه"، مشيراً إلى نتنياهو والبرازيل وصربيا وهنغاريا، معتبراً أن ذلك يمثل رسالة لكل من يرهن مستقبله السياسي بترامب والولايات المتحدة.وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار حمودي إلى وجود رأي يدعو إلى تجنب الدخول في الحرب، محذراً من أن نتنياهو لن يتخلى عن مسعاه لاستهداف العراق، وقال إنه ينطلق من "ثأر تار