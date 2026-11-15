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حمودي: من المخجل استمرار "طريق الموت" في شمال البصرة رغم الإمكانيات

سياسة

2026-11-15 | 11:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمودي: من المخجل استمرار &quot;طريق الموت&quot; في شمال البصرة رغم الإمكانيات
95 شوهد

السومرية نيوز- سياسي
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، اليوم الأحد، أن استمرار وجود ما وصفه بـ"طريق الموت" في شمال البصرة، بعد مرور 20 عاماً، أمر مخجل، رغم أن كلفة إصلاحه ليست مرتفعة وإمكانيات الدولة كبيرة، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الضحايا.

وقال حمودي في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى الحوار، وتابعتها السومرية نيوز، إن "النفط ملك لجميع الشعب العراقي، وأي تجاوز عليه هو تجاوز على مال الشعب، ويجب أن يكون الحرص عليه عاماً ويشمل الجميع، مع عدم خلط الملفات بعضها ببعض".
وأضاف أن "من المخجل أن يتظاهر أبناء شمال البصرة للمطالبة بإصلاح طريق الموت بعد 20 عاماً، رغم أن كلفة إصلاحه غير عالية وإمكانيات الدولة كبيرة"، متسائلاً: "من يتحمل مسؤولية الضحايا؟".
وفي الشأن الخدمي، أعرب حمودي عن شكره للحكومة لمساعيها في التقرب من المواطنين عبر مشروع المليون قطعة أرض، داعياً رجال المال والأعمال إلى المساهمة في بناء المدارس بالمناطق المحرومة.

وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، أكد أن "الحشد مؤسسة حكومية مرتبطة برئيس الوزراء"، رافضاً وصفه بـ"المليشيات" من بعض الأطراف العربية، داعياً وسائل الإعلام إلى استذكار شهدائه وإبراز دوره وأهميته.
وبشأن الحكومة، أشار حمودي إلى أن الحكومة الحالية جاءت باختيار الإطار التنسيقي، وأن الجميع يتحمل مسؤولية التعاون معها وإنجاح برنامجها، والحرص على الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.
وشدد على أن "ما نحتاجه اليوم هو رجال دولة وليس رجال مناصب، ومسؤولون يعززون البناء المؤسسي للدولة، ويجعلون المصلحة العامة غايتهم الأولى والأخيرة".
وفي الملف الكردي، أكد حمودي الحرص على إيجاد تفاهمات بين
القوى السياسية في إقليم كردستان، مشيراً إلى أهمية أن يعيش الشعب الكردي حياة كريمة كبقية العراقيين.

ولفت إلى أن الدستور كُتب بما يتناسب مع الوضع العراقي وأزماته وهويته، وحرص على مشاركة الجميع في الحكم، مبيناً أن ما ورد فيه يمثل مبادئ عامة، مع ترك المجال أمام المؤسسة التشريعية لمواكبة التطورات من خلال التشريعات القانونية.
وعلى الصعيد الخارجي، أشار حمودي إلى أن "الجمهورية الإسلامية كان لها دور مهم في إسناد الدولة العراقية بمواجهة تنظيم داعش، وقدمت شهداء في هذا الإطار"، لافتاً إلى وجود زيارات مليونية وتبادل تجاري ودعم في مجال الطاقة بين البلدين.
وأضاف أن "موقف العراقيين خلال تشييع السيد الشهيد الخامنئي يمثل تعبيراً عن الوفاء وتجسيداً للفطرة العراقية"، مؤكداً أن الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء يعدّان المشاركة في حصار إيران موقفاً لا ينسجم مع قيم وأخلاقيات الشعب العراقي.


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وفي الشأن الأميركي، وصف حمودي الانتخابات الأميركية بأنها "صفعة قوية لترامب"، عازياً ذلك إلى سياساته التي قال إنها جعلت إسرائيل أولاً، واستبدلت شعار "أميركا العظيمة" بحروب يعجز عن إنهائها، فضلاً عن إغراق الشعب الأميركي بأزمات اقتصادية.
وأشار إلى أن الانتخابات أسفرت عن دخول 97 مسلماً إلى المؤسسات التشريعية والمستويات الإدارية المختلفة في الولايات المتحدة، بينهم 8 أعضاء في مجلس الكونغرس، بحسب تعبيره.
وتابع أن "كل من وقف مع ترامب انتهى، سواء في الداخل الأميركي أو خارجه"، مشيراً إلى نتنياهو والبرازيل وصربيا وهنغاريا، معتبراً أن ذلك يمثل رسالة لكل من يرهن مستقبله السياسي بترامب والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار حمودي إلى وجود رأي يدعو العراق إلى تجنب الدخول في الحرب، محذراً من أن نتنياهو لن يتخلى عن مسعاه لاستهداف العراق، وقال إنه ينطلق من "ثأر تار
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