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الاتحادية ترد طلبين لوقف قرارات جلسة برلمان كردستان

سياسة

2026-11-15 | 06:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاتحادية ترد طلبين لوقف قرارات جلسة برلمان كردستان
176 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، طلبين منفصلين لاستصدار أمرين ولائيين عاجلين يهدفان إلى وقف تنفيذ مخرجات وقرارات جلسة برلمان إقليم كردستان المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني الجاري.

وبحسب وثائق رسمية، تقدم بالطلب الأول النائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أُسُس علي أحمد، وسُجل بالعدد (263/فدرالية/أمر ولائي/2026)، ضد رئاسة وديوان برلمان كردستان، مطالباً بإيقاف تنفيذ قرارات الجلسة لحين حسم الدعوى الأصلية.

كما تقدم رئيس السن لبرلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد، محمد سليمان محمد، بطلب مماثل سُجل بالعدد (264/فدرالية/أمر ولائي/2026)، فيما تولى المحامي علي كامل رسول الوكالة عن مقدمي الطلبين.

وذكرت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن إصدار الأوامر الولائية يخضع للشروط المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والتي تتطلب توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

وأضافت أن التدقيق والمداولة في ملفي الطلبين أظهرا عدم تحقق الشرطين القانونيين، الأمر الذي استوجب رد الطلبين لافتقارهما إلى المبرر القانوني اللازم لإصدار الأمرين الولائيين.

وأصدرت المحكمة قرارها بالأغلبية، وعدّته باتاً وملزماً لجميع السلطات، استناداً إلى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والبند ثانياً من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.
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