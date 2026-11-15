الاتحادية ترد طلبين لوقف قرارات جلسة برلمان كردستان

وبحسب وثائق رسمية، تقدم بالطلب الأول النائب في عن كتلة ، أُسُس علي أحمد، وسُجل بالعدد (263/فدرالية/أمر ولائي/2026)، ضد رئاسة وديوان برلمان ، مطالباً بإيقاف تنفيذ قرارات الجلسة لحين حسم الدعوى الأصلية.كما تقدم رئيس السن لبرلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد، محمد، بطلب مماثل سُجل بالعدد (264/فدرالية/أمر ولائي/2026)، فيما تولى المحامي علي كامل الوكالة عن مقدمي الطلبين.وذكرت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن إصدار الأوامر الولائية يخضع للشروط المنصوص عليها في المادة (151) من رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والتي تتطلب توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.وأضافت أن التدقيق والمداولة في ملفي الطلبين أظهرا عدم تحقق الشرطين القانونيين، الأمر الذي استوجب رد الطلبين لافتقارهما إلى المبرر القانوني اللازم لإصدار الأمرين الولائيين.وأصدرت المحكمة قرارها بالأغلبية، وعدّته باتاً وملزماً لجميع السلطات، استناداً إلى المادة (94) من دستور جمهورية لعام 2005، والبند ثانياً من المادة (5) من رقم (30) لسنة 2005 المعدل.