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لجنة نيابية تستضيف وزير النفط لمناقشة تهريب النفط واستهداف حقل كورمور
سياسة
2026-11-15 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استضافت
لجنة الأمر
النيابي (198 لسنة 2026)، الأحد،
وزير النفط
باسم محمد خضير
العبادي
والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة ملف تهريب النفط والاستهدافات التي تعرض لها حقل كورمور الغازي.
وذكرت اللجنة، أن الاستضافة تهدف إلى تقديم إيجاز تفصيلي ومناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية المتعلقة بعمليات تهريب النفط في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم
كردستان
، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضافت أن الاجتماع يتناول أيضاً الهجمات التي استهدفت حقل كورمور الغازي، والتداعيات الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها، وانعكاساتها على أمن الطاقة الوطني.
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