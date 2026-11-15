لجنة نيابية تستضيف وزير النفط لمناقشة تهريب النفط واستهداف حقل كورمور

وذكرت اللجنة، أن الاستضافة تهدف إلى تقديم إيجاز تفصيلي ومناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية المتعلقة بعمليات تهريب النفط في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم ، بحسب .وأضافت أن الاجتماع يتناول أيضاً الهجمات التي استهدفت حقل كورمور الغازي، والتداعيات الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها، وانعكاساتها على أمن الطاقة الوطني.