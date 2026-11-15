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الزيدي: لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة
سياسة
2026-11-15 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
281 شوهد
اعتبر
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، الأحد، أنه لا مكان في
بغداد
وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواته.
وقال
الزيدي
في كلمة له خلال احتفالية يوم
بغداد
التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، في القصر
العباسي
، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة بغداد، "لكل مسؤول حينما يتولى واجباته، أن يكون بحجم المهمة الملقاة على عاتقه في الحفاظ على وجودها ومكانتها"، مردفا "لا يمكن أن نكتفي مع بغداد بمنطق
الخدمات البلدية
، ومتطلبات الأحياء السكنية والشوارع والجسور، بل الانطلاق من ثقلها الحضاري والسكاني بوصفها البوابة الأعظم للعراق".
وأضاف "ما يحدث في بغداد من تحولات حضارية هو إضاءة على مجمل
العراق
، وإذا ارتقت بغداد بخدماتها وأحيائها فإن العراق بأكمله سيكون صدى لهذا الارتقاء"، مشددا بالقول "ملتزمون بأن نقدم لبغداد كل ما يحفظ هيبتها وجمالها، ونعمل على ترسيخ القانون الذي يعزز أمنها واستقرارها، ويحمي ثروتها من سراق المال العام".
وتابع "لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين"، مضيفا "نعاهد بغداد وأخواتها على حماية حاضر العراق ومستقبله، وتأمين ما يصبو إليه العراقيون من العيش الكريم".
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