آميدي يدعو ترامب للعودة لسياسته بإنهاء الحروب في العالم

وقال آميدي في مقابلة مع موقع " نيوز" الأمريكي، "يمتلك موقعاً يؤهله للاضطلاع بدور محوري في التواصل بين طرفي الحرب، وإيران"، مردفا "نواصل العمل على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ومساعدتهما على التوصل إلى السلام قدر الإمكان".

وأضاف "للعراق علاقات وروابط مع كل من والولايات المتحدة، إذ تربطنا بأمريكا شراكة منذ سنوات طويلة، وإيران جارتنا القديمة منذ الأزل"، مشيرا الى أن لديه "رسالة واحدة إلى الولايات المتحدة وإيران: لا تزال الشمس مشرقة، وما دام النهار قائماً فعليكما أن تحاولا التوصل إلى تفاهم، لأنه سيأتي وقت يحل فيه الظلام".



وتابع آميدي "ندعو الرئيس الأمريكي إلى العودة لسياسته التي أعلن عنها بإنهاء الحروب في العالم، لا سيما وأنه أسهم في التوصل إلى استقرار وسلام لعدد من النزاعات الدولية"، مضيفا "العراق لا يريد الحرب أبداً، فهي آخر ما نسعى إليه، ولا نريد أن تكون لنا أي صلة بها، بل نريد السلام في المنطقة، وقد سعينا دائماً إلى تهيئة الظروف لتحقيقه".