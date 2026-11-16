لجنة التحقيق بتهريب النفط تستضيف قيادات أمنية وتبحث ملفي جرف النصر وكركوك

وقال عضو اللجنة إن الاجتماع شهد حضور وكيل الاستخبارات وقائد عمليات ، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب .وأضاف أن اللجنة استعرضت مجمل التحقيقات والمواقع المرتبطة بملف تهريب النفط في جرف النصر وكركوك، مشيراً إلى تأجيل الاجتماع المقرر مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير للقوات المسلحة إلى الساعة السابعة مساءً.