لجنة التحقيق بتهريب النفط: إقالة مسؤولين ورصد عمليات تهريب في ربيعة

وقال الكلابي، إن يمتلك نحو 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، مبيناً أن كلفة وضع الحساسات عليها تبلغ نحو 350 مليار دينار، أي ما يعادل 200 مليون دولار، متسائلاً عن جدوى هذا المبلغ مقارنة بالخسائر التي تقدر بالمليارات جراء عمليات التهريب، بحسب .وأضاف أن مقترح نصب الحساسات على الأنابيب طُرح منذ عام 2019، إلا أن التوصيات لم تنفذ، معتبراً أن إهمالها وتبادل المسؤولية بين الجهات المعنية لا يمثلان معالجة صحيحة للملف.وأشار إلى صدور قرار بإقالة مدير عام الخطوط النفطية وعدد من المسؤولين قبل يومين، بقرار من ، فيما كشف عن وجود عمليات تهريب في تتراوح كمياتها بين 5 و10 آلاف برميل.وأكد الكلابي دعم اللجنة لجهود الحكومة في مكافحة التهريب، لافتاً إلى أن أمامها تحديات وتوصيات متعددة، وأن الحكومة الحالية بدأت بتطبيق المقررات الصادرة عن .