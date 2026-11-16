وقال مصدر مطلع لـ ، ان "الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعاً في مكتب الاعلى الاسلامي بحضور رئيسي الوزراء والجمهورية ورئيس وشاسوار ".واضاف ان "الاجتماع سيناقش عدة مواضيع بينها ملف تهريب النفط في جرف النصر والموازنة العامة للبلاد والاوضاع السياسية والاقتصادية بصورة عامة".