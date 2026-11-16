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بحضور رئيسي الوزراء والجمهورية.. الاطار التنسيقي يجتمع في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي
سياسة
2026-11-16 | 12:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
579 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعا في منزل
رئيس المجلس
الاعلى الاسلامي
الشيخ همام حمودي
بحضور رئيسي الوزراء
علي الزيدي
والجمهورية
نزار اميدي
.
وقال مصدر مطلع لـ
السومرية نيوز
، ان "الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعاً في مكتب
رئيس المجلس
الاعلى الاسلامي
الشيخ همام حمودي
بحضور رئيسي الوزراء
علي الزيدي
والجمهورية
نزار اميدي
ورئيس
الاتحاد الوطني الكردستاني
بافل طالباني
وشاسوار
عبد الواحد
".
واضاف ان "الاجتماع سيناقش عدة مواضيع بينها ملف تهريب النفط في جرف النصر والموازنة العامة للبلاد والاوضاع السياسية والاقتصادية بصورة عامة".
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