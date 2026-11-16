الشيخ الخزعلي يدعو المجتمع الدولي للتحرك والإفراج عن علماء دين معتقلين في البحرين

وقال الشيخ الخزعلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، إن السلطات البحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد و15 عاماً بحق عدد من كبار رجال الدين والعلماء ، مبيناً أن أكثر من 60 عالماً يواجهون السجن على خلفية تلك الأحكام.وأضاف أن هذه التطورات تمثل استهدافاً للوجود الشيعي والهوية الدينية والوطنية للبحرينيين، محذراً من تداعياتها على النسيج الاجتماعي وحرية المعتقد في البلاد.وأشار الخزعلي إلى أننا في نراقب هذه التطورات عن كثب، معرباً عن أمله في اعتماد لغة العقل والمنطق لمعالجة القضية، داعياً الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والقيادات الدينية والسياسية إلى التحرك لرفع الحيف عن المعتقلين.وأكد، ضرورة دعم مساعي الإفراج عن علماء الدين المعتقلين، وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في ، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة.