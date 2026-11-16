وقال خلال استضافته في برنامج "علنا" على ، إن "اقتصاديات الأحزاب لا تزال موجودة وتسيطر بشكل مريب على بعض الأنشطة الاقتصادية، ولم يعد الأمر مقتصرا على الأحزاب، بل أصبح لبعض الأفراد نفوذ اقتصادي مماثل".وأضاف أن "الانتخابات تشهد إنفاقا ماليا هائلا، إذ تصل المبالغ التي تُصرف على بعض المرشحين إلى 7 أو 10 أو حتى 15 مليار دينار".وتساءل الخفاجي عن "مصادر هذه الأموال؟"، مشيرا إلى "ضرورة إخضاع التمويل السياسي والانتخابي للرقابة والمساءلة".