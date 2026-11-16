وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس ، اليوم الاثنين، الاجتماعَ الثالث للجنة التي دخلت إلى ، والمشكَّلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ومدير للقوات المسلحة، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، ووكيل الوزارة لشؤون ، وعددٍ من القيادات الأمنية المعنيّة".

وجرى، خلال الاجتماع، وفق البيان "استعراض ومناقشة التقرير الخاص بملف تهريب النفط، ومتابعة الإجراءات المتَّخذة بهذا الشأن، والجهود المبذولة لحماية الثروة النفطية ومكافحة عمليات التهريب والحدّ منها".