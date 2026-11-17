وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح اجرى، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية الى مصفى ، للاطلاع على تفاصيل وواقع سير العمل في مشروع توسعة المصفى".واضاف انه "استمع إلى شرح مفصل من الجهات المسؤولة بالمصفى حول نسب الإنجاز المتحققة وأبرز التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه التنفيذ"، لافتا الى انه "اكد على ضرورة تذليل المعوقات لضمان إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة، مع ضرورة اعتماد ومراعاة المعايير البيئية".ويتضمن مشروع توسعة المصفى، إنشاء وحدة تكريرية بطاقة مقدارها (70) ألف برميل في اليوم مع جميع الخدمات اللازمة لإكمال الوحدة التكريرية من متعلقات خاصة بمستلزمات الطاقة ووحدة معالجة المياه الصناعية وإنشاء الخزانات النفطية.يذكر ان مصفى النجف الاشرف يعمل حالياً بطاقة تكريرية مقدارها (30) ألف برميل، وينتج المشتقات النفطية الأساسية وهي مادة الكاز، ومادة النفط الأبيض، ومادة النفط الأسود، ومادة النفثا، ويعمل على سد احتياجات المحافظة بالمشتقات النفطية المختلفة.