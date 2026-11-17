وقال المصدر لـ ، ان "اجتماع الاطار التنسيقي ناقش امس، ملف تهريب النفط في جرف النصر، حيث أكد الإطار ضرورة محاسبة المتورطين في عمليات التهريب حصراً، وعدم معاقبة الأبرياء"، مشيراً إلى "رفض استغلال المال العام بأي شكل من الأشكال، مع تثمين مبادرة وفتح هذا الملف".وأضاف أن "الإطار شدد على ضرورة عدم تحويل القضية إلى ملف سياسي أو التسبب بإراقة الدماء، وأن تقتصر الإجراءات على محاسبة المتورطين، رغم إصرار رئيس الوزراء على دخول المنطقة بقوات قتالية، وهو ما قوبل برفض واضح من الإطار، تجنباً لحدوث تصادم بين القوات، أو أن يصبح النفط مقابل الدماء".وتابع المصدر أن "المجتمعين شددوا على أهمية إجراء تحقيق قضائي شفاف وعادل بشأن القضية، وإتاحة المجال أمام القضاء لأخذ دوره في كشف ملابسات الملف ومحاسبة المقصرين".وبشأن القوة الماسكة للمنطقة، أوضح المصدر أن "المجتمعين اتفقوا على استبدال القوة الموجودة في جرف النصر بقوات أخرى من ، إلا أنهم أكدوا أن تنفيذ هذا الإجراء يحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يتم على عجل أو من خلال التصادم بين القوات الأمنية، لضمان تمكين القوة الحالية من الانسحاب وترتيب أوضاعها".وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة عن وجود خلافات ومشادات كلامية خلال الاجتماع، نفى المصدر ذلك، مؤكداً أنه "لم تحصل أي خلافات خلال اجتماع أمس، وأن رئيس الوزراء غادر بعد انتهاء الاجتماع، وما يشاع في وسائل الإعلام عن وجود خلافات أو مشادات كلامية غير صحيح إطلاقاً".