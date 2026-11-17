وذكر للتحالف في بيان ورد لـ ، أن "الوفد كان في استقباله للقبيلة خميس مخلف ".وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التأكيد على دور العشائر العربية في ، وأهمية الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها".وأشار إلى أن "الحاضرين شددوا على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة خدمة الأنبار بمسؤولية وصدق".