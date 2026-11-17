وقال في بيان، "ترأس رئيس علي فالح ، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي عُقدت في الأشرف، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وبين الزيدي، في مستهل الجلسة، أن انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ابتداء من مدينة الإمام (عليه السلام)، يأتي إيمانا بأن الدولة يجب أن تتابع احتياجات المواطنين أينما كانوا، مشيرا الى أن الأشرف تمثل اشتراطات العدل، ومنها انطلق إنصاف الفقراء والضعفاء، وأنه يجب أن يكون الأداء الحكومي درسا للوفاء وحماية الأموال العامة.وأضاف البيان "حرصاً من الحكومة على توفير الأراضي السكنية المخدومة لشريحة المعلمين، صوت المجلس على بيع قطعة أرض إلى نقابة المعلمين العراقيين فرع النجف الأشرف، لتوزيعها بين الملاكات التربوية في المحافظة، على أن تتولى المحافظة تهيئة الخدمات (البنى التحتية) لهذه الأراضي من خلال المطور العقاري".وضمن التوجهات الحكومية لتعزيز النمو الحضري في مدينة النجف الأشرف، صوت المجلس على اعتماد مشروع إعداد الدراسات والتصاميم والضوابط لإعادة الإحياء الحضري لمركز المدينة، بوصفه مشروعاً ستراتيجياً متكاملاً، وفق رؤية تنموية مستدامة تمتد حتى عام 2050، وبما يراعي الخصوصية الدينية والتاريخية والعلمية والاجتماعية والسياحية للمدينة، وسيتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف المباشر على المشروع وتنسيق متطلباته بين الجهات الحكومية، وفق البيان.كما صوت مجلس الوزراء على قيام الجهات القطاعية المختصة بدراسة إدراج المشروعات التي تخص محافظة النجف الأشرف، على أن يتم تزويد لمجلس الوزراء بالتفاصيل بعد إكمال الدراسة.وفي الشأن الصحي، صوت المجلس على قيام الوزارات المختصة بإكمال متطلبات إنجاز مشروع العام، كما جرت الموافقة على إعداد التصاميم الأولية الخاصة بإنشاء الطبية في محافظة النجف الأشرف.وفي الشأن البيئي، صوت المجلس على منح الموافقة الخاصة بمشروعي (محطة معالجة المياه الثقيلة في البراكية والمشخاب، ومطار النجف الدولي)، وصوت المجلس على دراسة استحداث الكلية الهندسية العسكرية في محافظة النجف .ولتعزيز قدرات ، صوت المجلس على تعزيز الجهاز بمنظومة الطائرات المسيرة.ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال، ففي قطاع النفط جرت الموافقة على إقرار التوصية الخاصة بشأن تجديد عقد مشروع استثمار غاز حقل المعجل من تاريخ انتهائه، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة، بعد تخفيض كلفة الإيجار بمقدار (8%) ليصبح مقدار التخفيض (25.5%) من الكلفة الإجمالية للعقد.وفي السياق ذاته، جرى إقرار توصية بشأن إعادة تأهيل أنبوب الخط العراقي- التركي.وضمن الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية، أقر المجلس توصيات الفريق التنسيقي المعني بـ(مراجعة مشروع برنامج النافذة الإلكترونية الواحدة للكفاءات العراقية وتحديثها على وفق التوزيع المؤسسي).