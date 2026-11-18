وذكر بيان صادر عن المحكمة ورد لـ ، أن " عقدت جلستها برئاسة القاضي، إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت بطلب إصدار أمر ولائي بشأن الدعوى المرقمة (264/اتحاديــة /أمر ولائي /2026) في تاريخ 15\11\2026), يتضمن إيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم المنعقدة بتاريخ 4\ 11\ 2026 وذلك لحين حسم الدعوى المقامة من قبل المدعي الخاصة بالطعن بإجراءات تلك الجلسة".وتابع البيان أن "المحكمة رفضت إصدار الأمر الولائي لعدم توافر شروط إصداره المنصوص عليها، في المادة (151) من رقم (83) لسنة 1969 المعدل لعدم توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق".وأشار إلى أن " العليا قررت رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي لعدم توافر شروط إصداره، قراراً ملزماً للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور".