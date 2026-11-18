وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بذي قار وتابعته ، أنه "استهل جولته في بلقاء الحكومة المحلية، حيث كان في استقباله محافظ ذي قار حيدر غني الحسيناوي، ونائبه، ورئيس مجلس المحافظة عزة عودة ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والمحافظة، ومديري الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية".وأوضح الحكيم، بحسب البيان، أن "ذي قار تُعد محافظة محورية لثقلها السكاني ومكانتها السياحية والزراعية والنفطية، ما يجعلها ذات فرص واعدة"، مشيراً إلى أن "النهوض بواقعها يتطلب توفير البنى التحتية اللازمة للتنوع السياحي في الأهوار والمدن الأثرية، كون السياحة تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل".ودعا رئيس تحالف قوى إلى "جلب الاستثمارات للارتقاء بواقع الخدمات، والتفكير خارج الصندوق لتطوير المحافظة عبر تشخيص المشاكل وتحديد الأولويات"، مجدداً "دعمه لذي قار والعمل مع الجهات المختصة لتنفيذ متطلباتها وجعلها في مصاف المحافظات المتطورة".وفي ملف الصلاحيات، أكد الحكيم على "ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية"، مبيناً أن "مجالس المحافظات تمثل تعبيراً عن اللامركزية الإدارية وحقيقة دستورية، وأن حسن الإدارة يعد من أهم أدوات استرداد تلك الصلاحيات".وختم الحكيم حديثه بالتشديد على "تفعيل المدينة الصناعية في المحافظة، واستكمال المطار الدولي، وتذليل العقبات أمام إتمام المشاريع المتلكئة ومنها طريق – "، حاثاً في الوقت ذاته على "توزيع الإمكانات بعدالة بين المدن والقرى والأرياف، والاهتمام بقطاعي الزراعة والأهوار".