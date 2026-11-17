صوت ، على مهدي العرداوي محافظاً جديداً بعد قبول استقالة علي تركي.



وقال مصدر محلي في حديث لـ ، " وافق على استقالة المحافظ علي تركي وصوت على مهدي العرداوي لمنصب المحافظ". وكان محافظ قدم استقالته من منصبه قبل أيام.