وقال إن الدرجات المقترحة تتوزع بواقع 50 ألف درجة للقطاع الأمني و70 ألف درجة لبقية الشرائح، مؤكداً أن هذه الأعداد لا تكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من والباحثين عن فرص العمل، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على التوظيف الحكومي لا يمثل حلاً مستداماً لمشكلة البطالة، في ظل محدودية قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين سنوياً.ودعا الياسري إلى وضع خطط جدية لتطوير القطاع الخاص وتوسيع نشاطه الاقتصادي بما يسهم في توفير فرص عمل إضافية، مشدداً على ضرورة إيجاد معالجات اقتصادية حقيقية لأزمة تشغيل الشباب، وعدم الاكتفاء بالتخصيصات الوظيفية الحكومية التي تبقى دون مستوى الاحتياجات الفعلية.