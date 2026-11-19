وقال المصدر لـ ، انه "تم القاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، ".وتابع، ان "عملية القبض جاءت على خلفية اعترافات امام القضاء بوجود عمليات تهريب في جرف النصر".