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الزيدي للقوات الماسكة في جرف النصر: ضبط النفس والحكمة.. والمنطقة انطلاقة لفرض سلطة الدولة
سياسة
2026-11-20 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الجمعة، كلمة إلى القوات المسلحة، ولاسيما التشكيلات والوحدات والصنوف الماسكة للأرض في منطقة جرف النصر، مؤكداً أن المنطقة تمثل انطلاقة لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وتوحيد القوات وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال
الزيدي
في كلمته الموجهة إلى القوات الماسكة للأرض في جرف النصر: “أخاطبكم الآن وأنتم تصوغون مرحلة مهمة في تاريخ
العراق
، وأوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم، هما ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، فهم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا”.
وأضاف أن “هذه المرحلة تحمل روح الاحتواء وليس الإقصاء، وسينخرط الجميع في القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد”
وشدد الزيدي على أن “قرارنا ثابت، فلا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق”.
وأشار إلى أن الشعب العراقي قال كلمته ووقف مع الدولة في حماية ثروة العراق وإجهاض الفساد والتمرد، معرباً عن شكره وامتنانه، نيابة عن القوات المسلحة، للشعب العراقي الذي ناصر قواته المسلحة.
وتابع الزيدي: “لقد أثبتم أن العراق حين يتوحد لا يقف أمامه شيء، ومن جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية، حتى نواجه أي فساد أو سلاح منفلت في بلدنا”.
وختم بالقول إن “هذه بداية عراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون”.
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