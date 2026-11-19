وقال السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن " المستقرة تمثل شريكا موثوقا للعراق وتعد كل من الصين والعراق تمتلك حضارة عريقة تجاري متانة العلاقات بين البلدين في طريق الحرير القديم الذي يمتد منذ الاف السنين".وأضاف أنه "على مدى 68 عاما منذ اقامة العلاقات بين البلدين وخاصة بعد اقامة العلاقات الاستراتيجية في عام 2015 ضل التبادل وشهدت العلاقات تطورات على اساس المساواة والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة".وتابع أن " شريك مهم للصين في بناء حزام الطريق واكبر مستورد اجنبي وقد تجاوز التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 مبلغ 51 مليار دولار وتعكس البيانات متانة العلاقات بين البلدين" ،مبيناً أنه "منذ بداية هذا العام سجلت العلاقات الثنائية تطور مستقر بين البلدين".وأوضح أن "علاقات صداقة تقليدية تربط الصين والعراق، إذ يولي الجانب الصيني اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات الصينية العراقية ويُعد العراق شريكا مهما للصين في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري للعراق وأكبر مشتر لنفطه".وأشار إلى أن "الشركات الصينية تشارك على نطاق واسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق، بما في ذلك مشاريع النفط والغاز ومحطات توليد والمدارس والمستشفيات وغيرها، كما يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجهات العراقية المعنية، من أجل الدفع بنشاط نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، والتوصل إلى ترتيبات مؤسسية في مجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي والاقتصاد الرقمي، بما يوفر المزيد من التسهيلات للتعاون العملي بين البلدين".وأكد أن "حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، وبتأثير الصراعات الإقليمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من شهر فبراير إلى سبتمبر من العام الجاري 19،77 مليار دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 49.6% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري عن المشاريع الصينية في مجالات ومعالجة النفايات".وبين أن "صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين تشهد تطوراً سريعاً، مع تسارع وتيرة التحديث التكنولوجي، وقد نجحت الصين في بناء أكبر منظومة صناعية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وأكثرها تكاملا من حيث سلسلة الصناعة".ولفت إلى أن "الشركات الصينية شاركت في مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ومحافظة ومعظم الحقول النفطية في العراق، كما أنشأت مركزا لمعالجة النفايات في حقل النفطي" ،مؤكداً أن "الشركات الصينية تخطط حاليا للاستثمار في إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في ، بطاقة معالجة تبلغ 3 آلاف طن من النفايات يومياً، لاستخدامها في توليد الكهرباء".وحول الاتفاقية الاطارية أوضح السفير الصيني، أن "الجانبين الصيني والعراقي وقعا في عام 2019 اتفاقات تعاون في إطار آلية النفط مقابل الإعمار" ،لافتاً إلى أنه "في إطار هذه الآلية نفذت مشاريع عدة، من بينها مشروع ومشروع ألف مدرسة".وواصل: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الجانب العراقي في إطار اتفاقية التعاون الإطارية العراقية الصينية، بما يوفر الضمانات التمويلية اللازمة لمشاركة الشركات الصينية في عملية التنمية الاقتصادية في العراق".وأكد السفير الصيني، أن " يعد أحد المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وإن استعادة المرور الأمن والحر عبره تصب في مصلحة جميع الأطراف، وقد دأب الجانب الصيني على حث الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وضمان انسيابية الممرات الملاحية الدولية وأمنها، والحفاظ على استقرار النقل الدولي للطاقة وسلاسل الإنتاج والإمداد".وأكمل أن "الشركات الصينية العاملة في العراق واصلت خلال فترة الصراع في المنطقة، أداء مهامها والتمسك بمواقع عملها، وعملت على استئناف الإنتاج والتشغيل في أسرع وقت ممكن وحتى الآن، عادت مستويات الإنتاج اليومي في الحقول النفطية التي تديرها الشركات الصينية في العراق إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع، بل وسجل بعضها زيادة في الإنتاج".وتابع: "نلاحظ تزايد أعداد الشركات الصينية التي تتجه إلى العراق للاستثمار والتعاون خلال السنوات الأخيرة. وإلى جانب قطاع النفط استثمرت الشركات الصينية في العراق في إنشاء الفنادق ومصانع الدراجات النارية والمجمعات الصناعية للحديد والصلب ومزارع الدواجن وغيرها من المشاريع".وبين أن "السيارات الصينية على وجه الخصوص، تحظى بإقبال واسع من المستهلكين المحليين، كما يرحب الجانب العراقي بقدوم شركات السيارات الصينية لإنشاء مصانع لها في العراق. ونثق بأن التعاون بين الصين والعراق في القطاعات غير النفطية سيشهد مزيداً من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة".وشدد على أن "الجانب الصيني يولي اهتماماً بالغاً بمشروع العراقي، الذي يمثل محوراً استراتيجيا مهما لربط العراق بالقارتين الأسيوية والأوروبية، ويحظى باهمية كبيرة في تعزيز التجارة بينهما" ،منوهاً بأن "هذا المشروع يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، ويعزز أوجه التكامل بين الجانبين".وبين أنه "منذ الإعلان عن المشروع من قبل الجانب العراقي، باشرت السفارة والشركات الصينية بإجراء مباحثات مع بشأن فرص التعاون الممكنة، كما تبدي الشركات الصينية اهتماماً كبيرا بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع".وأشار إلى أن "قيمة الصادرات العراقية غير النفطية إلى الصين بلغت 168 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2026 ، إذ يرحب الجانب الصيني بدخول المنتجات العراقية غير النفطية إلى السوق الصينية، وقد قدم بالفعل التسهيلات اللازمة للشركات العراقية لتصدير منتجاتها إلى الصين مثل التمور وغيرها".وعن عملية التسديد بالعملة الصينية، ذكر السفير الصيني، أن "الجانب الصيني يرحب باستخدام الجانب العراقي اليوان الصيني في تسوية قيمة وارداته من الصين، كما يرحب بقيام الشركات العراقية بفتح حسابات باليوان الصيني في الصين، بما يسهم في خفض تكاليف التحويلات المالية"، مؤكداً "الأستعداد لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية العراقية بشأن تسهيل تسوية المدفوعات المتعلقة بالمعاملات التجارية المتكررة".وبشأن المشاريع الصناعية الصينية المستقبلية في العراق، أكد السفير الصيني، أن "الجانب الصيني يؤكد جهود العراق الرامية إلى تنويع اقتصاده، كما تولي الشركات الصينية اهتماماً كبيراً بالسوق العراقية وبالإمكانات الواعدة لتطوير القطاع الصناعي في العراق، وقد بدأ الجانبان بالفعل التعاون في مجالات مواد البناء وتجميع المركبات وصناعة الحديد والصلب وغيرها من المجالات"، معرباً عن "ثقته بتعميق التعاون بين البلدين في هذه المجالات والذي سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعراقيين".وبخصوص الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية الصينية المستقبلية في العراق، أوضح أن "بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وتشجع الشركات الصينية على القدوم إلى العراق والمشاركة في تنفيذ المشاريع في قطاعات النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء ومصافي التكرير والطاقة الجديدة وغيرها من المجالات".وتابع أنه "على سبيل المثال، في قطاع النفط، دخلت جميع الحقول النفطية التي فازت الشركات الصينية بحقوق تطويرها في عام 2024 مرحلة الاستكشاف، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في بعض هذه الحقول في أقرب وقت خلال عام 2027".وعن المشاريع المعيشية والطبية الصينية في العراق، لفت إلى أن "التعاون بين الصين والعراق يحقق نتائج ملموسة في مجال بناء البنية التحتية، حيث تنفذ الشركات الصينية حاليا مشروع بناء سبعة مستشفيات في العراق"، مؤكداً أن "الشركات الصينية ستواصل مشاركتها الفاعلة في هذا المجال، بما يسهم في تعميق التعاون بين البلدين".