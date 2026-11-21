نيوز- سياسي

كشف عضو قيادة ، ، اليوم السبت، عن عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على مستوى في ، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مرتقب على مستوى أعلى.



وبين رشيد أن "الاجتماع الحالي يأتي كخطوة تحضيرية تمهد لعقد اجتماع على مستوى أعلى بين الجانبين". وقال رشيد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "اجتماعاً يُعقد اليوم في على مستوى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".وبين رشيد أن "الاجتماع الحالي يأتي كخطوة تحضيرية تمهد لعقد اجتماع على مستوى أعلى بين الجانبين".