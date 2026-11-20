وقال في تصريحات صحفية تابعتها ، أن العراقي علي فالح رجل جيد وقوي".واضاف ترامب أن "رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قادر على تنفيذ ما يريد عندما يقرر القيام بشيء".