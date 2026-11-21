وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح وجّه، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء في ، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها.وأوعز "لوزارة ومحافظة باستنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء".وأكد رئيس مجلس الوزراء "تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلاً عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية".