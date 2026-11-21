وقال العبودي في تصريح نشرته وتابعته ، إن "حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة، ولا يقتصر ذلك على جغرافية معينة بل تشمل جميع المناطق".واضاف أن "الأجهزة الامنية لديها توجيه بتعقب كل شبهات تهريب النفط، وقدمت الأجهزة المختصة تقارير ومعلومات إلى بشأن تهريب النفط"، مبينا أنه "لا يستبعد القبض على شخصيات متورطة في تهريب النفط وقد أُحيل ذلك الملف إلى القضاء".وأشار الى أنه "كل من يرد اسمه في التحقيقات المتعلقة بملف التهريب ستطاله يد القضاء".وتابع أن "المقر المسيطر في جرف النصر وجد لفتح المنطقة بالكامل واعادة الاهالي لمنازلهم"، لافتا الى أنه "لا توجد خصومة بين القطعات العسكرية الموجودة في جرف النصر، وسيكون للمنطقة خصوصية في قرار الدولة بشأن إعادة التأهيل وإعادة المتضررين".وذكر أنه "ليس من المناسب ان تبقى بعض المناطق توحي بعدم الاستقرار، وستكون هناك اعتبارات كثيرة لجرف النصر في موازنة 2027"، مشيرا الى أن "جهود الحكومة ومستوى جاهزية القطعات لن تسمح بإعادة أي قلق سابق في جرف النصر"، مبينا أن "القوات الامنية على استعداد تام لحماية جميع مناطق البلاد، وثقة بالعراق بدأت تعود مجددا".