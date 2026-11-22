وقال سفير ومندوبه الدائم لدى ، ، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين العراق ومصر وتطوير التعاون المشترك، مبيناً أن سيستقبل في ، لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين.وأضاف أن الزيارة ستتضمن اجتماعات المصرية برئاسة رئيسي في البلدين، يعقبها توقيع محضر الاجتماعات وعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية.وأشار خلف إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون، لافتاً إلى دخول شركات مصرية إلى السوق العراقية خلال السنوات الماضية وتنفيذها مشاريع استثمارية، فضلاً عن تطلع شركات أخرى للمشاركة في مشاريع إعادة البناء والتطوير.