وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ ، ان " ، القاضي ، استقبل رئيس ".واضاف ان "القاضي بحث خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة، المقترحات الخاصة بتطوير عمل مجلس الدولة وأهمية مراعاة الاختصاص النوعي للقضايا المعروضة على محاكم القضاء الإداري".