وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الجهود الحكومية في تنفيذ خططها وبرامجها الإصلاحية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع العامة.كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية مساندة القوى السياسية الوطنية لإجراءات الحكومة، ودعم جهودها في ترسيخ الاستقرار، وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، بما يحقق المصلحة العليا للعراق والمواطنين.وأكد الجانبان أهمية تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية والقوى السياسية، بما يدعم مسار الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق الأهداف المرسومة.