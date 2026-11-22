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العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة
سياسة
2026-11-22 | 16:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
314 شوهد
بحثت
اللجنة العليا العراقية
المصرية، تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية.
وقالت
السفارة العراقية
في القاهرة، "عُقدت، يوم الأحد، في مبنى
وزارة الخارجية المصرية
، أعمال
اللجنة العليا العراقية
المصرية، بمشاركة الخبراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".
وأضاف البيان "افتُتحت أعمال اللجنة بكلمة ألقاها عن الجانب العراقي وكيل
وزارة التجارة
ستار
الجابري
، كما شهدت الجلسة كلمات لكل من رئيس
الدائرة العربية
في
وزارة الخارجية
أسامة مهدي غانم
، وسفير جمهورية
العراق
لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى
جامعة الدول العربية
قحطان طه خلف
، فيما ألقى
مساعد وزير الخارجية
المصري ورئيس الجانب المصري في اللجنة
إيهاب فهمي
، كلمة ترحيبية".
وأكد الجانبان أهمية ما يجمع العراق ومصر من رؤى متقاربة إزاء القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز
الأمن الإقليمي
، وشددا على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما شهدته أعمال اللجنة من نقاشات بنّاءة وتفاهمات إيجابية، من شأنها الإسهام في دفع مسارات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العراقية المصرية في العاصمة
بغداد
، فيما يُنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي جرى التوافق بشأنها خلال اجتماعات الخبراء، تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين.
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