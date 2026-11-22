وقالت في القاهرة، "عُقدت، يوم الأحد، في مبنى ، أعمال المصرية، بمشاركة الخبراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف البيان "افتُتحت أعمال اللجنة بكلمة ألقاها عن الجانب العراقي وكيل ، كما شهدت الجلسة كلمات لكل من رئيس في ، وسفير جمهورية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى ، فيما ألقى المصري ورئيس الجانب المصري في اللجنة ، كلمة ترحيبية".

وأكد الجانبان أهمية ما يجمع العراق ومصر من رؤى متقاربة إزاء القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز ، وشددا على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما شهدته أعمال اللجنة من نقاشات بنّاءة وتفاهمات إيجابية، من شأنها الإسهام في دفع مسارات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العراقية المصرية في العاصمة ، فيما يُنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي جرى التوافق بشأنها خلال اجتماعات الخبراء، تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين.