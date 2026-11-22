وذكر لرئيس ، في بيان، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المرتبطة بالشأن العام، إذ أكد مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها وسياساتها الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ سلطة القانون والحفاظ على سيادة وحماية .وشدد الزيدي على أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً أعضاء إلى مضاعفة جهودهم في المجال التشريعي وتفعيل دورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، بما يسهم في متابعة الأداء الحكومي وتعزيز فاعلية المؤسسات.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب قريباً، لاستكمال إجراءات مناقشته وإقراره.من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة دعمهم لجهود رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة، مشيدين بالإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وإنفاذه في جميع أنحاء العراق، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرسخ هيبة الدولة ومؤسساتها.