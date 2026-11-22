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الزيدي يعلن قرب إرسال موازنة 2027 إلى البرلمان
سياسة
2026-11-22 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 شوهد
بحث رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الأحد، مع رئيس كتلة
تحالف عزم
النيابية رعد حميد الدهلكي وأعضاء الكتلة، الملفات الخدمية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وأولويات تلبية احتياجات المواطنين، فيما أعلن قرب استكمال إعداد مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية
لعام 2027 وإرساله إلى
مجلس النواب
لمناقشته وإقراره.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، في بيان، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المرتبطة بالشأن العام، إذ أكد
الزيدي
مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها وسياساتها الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ سلطة القانون والحفاظ على سيادة
العراق
وحماية
الاقتصاد الوطني
.
وشدد الزيدي على أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً أعضاء
مجلس النواب
إلى مضاعفة جهودهم في المجال التشريعي وتفعيل دورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، بما يسهم في متابعة الأداء الحكومي وتعزيز فاعلية المؤسسات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية
لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب قريباً، لاستكمال إجراءات مناقشته وإقراره.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة
تحالف عزم
دعمهم لجهود رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة، مشيدين بالإجراءات المتخذة في مجالات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وإنفاذه في جميع أنحاء العراق، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرسخ هيبة الدولة ومؤسساتها.
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