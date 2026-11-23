وذكر لرئيس أن الزيارة تتضمن لقاء بالرئيس ، وترؤسه اجتماع المصرية المشتركة.كما تشمل زيارة مقر واللقاء بأمينها العام نبيل ، وإلقاء كلمة أمام مندوبي الدائمين في الجامعة.وأضاف المكتب أن الزيارة تتضمن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، فضلاً عن زيارة عدد من المواقع واللقاء بنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.