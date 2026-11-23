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الزيدي من الجامعة العربية: العراق متمسك بسياسة التوازن.. ندعو واشنطن وطهران إلى الحلول السلمية
سياسة
2026-11-23 | 10:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، الاثنين، تمسك
العراق
بسياسة التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة، داعياً
الولايات المتحدة
وإيران إلى الاحتكام للوسائل السلمية لتسوية الصراع الدائر بينهما.
وقال
الزيدي
، في كلمة ألقاها بمقر
جامعة الدول العربية في القاهرة
، إن رسالة
العراق
تقوم على الوقوف إلى جانب الجهود العربية وتكاتف المواقف، والعمل على جعل الطريق نحو المستقبل آمناً لجميع
الدول العربية
، مشيراً إلى أن هذه المبادئ حاضرة في البرنامج الحكومي وخريطة الطريق التي تعتمدها الحكومة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأضاف أن الحكومة التزمت ببسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية، إلى جانب تطوير قدرات القوات الأمنية، مؤكداً المضي في إصلاح الهياكل الإدارية والمالية والحكومية، ومعالجة مواطن الضعف التي تسلل منها الفساد، والعمل على استعادة الأموال المسروقة.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن الحكومة تتجه نحو معالجات جذرية لتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد، مؤكداً أن العراق يمتلك رؤية لدعم التكامل الاقتصادي العربي بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات منتجة تقوم على المصالح المشتركة، بعيداً عن تغذية الصراعات.
وعن الأوضاع الإقليمية، أشار
رئيس الوزراء
إلى أن الحروب المتتالية تسببت بأوضاع إنسانية صعبة في
غزة
ولبنان ومناطق عربية أخرى، مجدداً موقف العراق الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
القدس
، والتمتع بحقوقه المكفولة إنسانياً وقانونياً ودولياً.
وحذر من أن استمرار معاناة الفلسطينيين وتكرار حروب الإبادة سيؤديان إلى إطالة أمد الصراع وتفاقم الكوارث الإنسانية، داعياً في الوقت نفسه إلى تسوية الصراع بين
واشنطن
وطهران بالوسائل السلمية، ومؤكداً دعم جميع المبادرات الهادفة إلى إنهائه.
وختم الزيدي بالتأكيد على ضرورة ارتقاء المؤسسات والفعاليات العربية إلى مستوى التحديات الراهنة، وإعادة النظر في آليات عمل المنظومات والمؤسسات العربية بما يمكنها من مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم.
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