وقال أتروشي، في بيان، إن قائم بموجب الدستور، وإن الإجراءات والقرارات الحكومية الاتحادية المتعلقة بملفي النفط والمنافذ الحدودية يجب أن تُعالج من خلال التفاهمات المشتركة.وأضاف أن التنسيق والمباحثات بين وأربيل مستمرة، مشيراً إلى إحراز تقدم في مسار الحوارات وعمل اللجان الفنية، ومؤكداً أن الحوار يمثل السبيل لحل القضايا العالقة بين الجانبين، مع ضمان الحقوق الدستورية لشعب .